DenizBank'tan zirai don afetinden etkilenen üreticilere destek

DenizBank, Türkiye’nin pek çok tarım alanında yüksek hasar oluşturan don afetinden olumsuz etkilenen üreticilerin faaliyetlerini güvence altına almak amacıyla bir dizi finansal çözümü hayata geçirdi. Bu kapsamda Banka, çiftçilerin mevcut kredi borçlarını yapılandırmanın yanı sıra, ödeme planlarını nakit akışlarına uygun olarak yeniden düzenliyor; ihtiyaç duyabilecekleri ilave finansman gereksinimleri için özel kredi çözümleri sunuyor.

DenizBank KOBİ, Tarım ve Kamu Finansmanı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Engin Eskiduman konuyla ilgili açıklamasında, Türkiye’nin 65’i aşkın ilinde zirai üretimi olumsuz etkileyen don afeti dolayısıyla telafisi zor zararlarla karşı karşıya kalan çiftçilerin yükünü hafifletmek üzere hızla harekete geçtiklerini belirtti.

Eskiduman, "Ülkemizin çeşitli bölgelerinde meydana gelen şiddetli don olayları, özellikle sert çekirdekli meyve üreticilerimizi ciddi şekilde etkiledi. Birçok dikili ve ekili üründe zarar meydana geldi. Türkiye’de tarım sektörüne finansman sağlayan ilk özel banka olarak, bugüne kadar her zaman üreticilerimizin sırtındaki yükü onlarla beraber sırtlandık. Bu zorlu dönemde de hızla harekete geçerek üretimin devamlılığı için kredi yapılandırma imkanlarından çiftçilerimizin nakit akışına uygun ödeme planlarına ve oluşabilecek ilave finansman ihtiyaçlarına yönelik özel çözümlere kadar geniş kapsamda finansal çözümler sunduk. Üreticilerimiz, kendilerine en yakın DenizBank şubesine başvurarak bu desteklerden kolaylıkla faydalanabilirler. DenizBank olarak 23 yıldır çiftçilerimize sadece finansman sağlamakla kalmıyor; bilgiye erişim kapasitelerini artırmak üzere dijitalleşme, eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizle de her zaman sahada aktif çalışıyoruz. Tarımın geleceğine duyduğumuz inançla, ülkemizin dört yanında üretimin devam etmesi için desteğimizi aralıksız sürdüreceğiz. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.