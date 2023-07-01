Denizcilik ve Kabotaj Bayramı İstanbul'da düzenlenen törenlerle kutlandı

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 97. yıl dönümü İstanbul’da düzenlenen törenlerle kutlandı. Sarayburnu Atatürk Anıtı önünde başlayan ve bir dizi etkinliğin gerçekleştirildiği törenler, Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi ziyaretiyle son buldu.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 97. yılı, Sarayburnu Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle kutlanmaya başlandı. 1 dakikalık saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törene Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar İstanbul Valisi Davut Gül, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Başaran Bayrak katıldı. Törenler kapsamında Kuzey Deniz Saha Komutanlığı 1. Sınıf Bando Komutanlığı konser verdi bando gösterisi yaptı. Ardından İstanbul Valisi Davut Gül, diğer katılımcılarla birlikte deniz şehitleri için suya çelenk bıraktı. Sarayburnu’nda başlayan tören, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kurtarma botlarının gösterisi ile son buldu. Ardından İstanbul Valisi Gül ve beraberindekiler tarihin en büyük denizcisi Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi’ni ziyaret etti. İstanbul Valisi Davut Gül anı defteri imzaladıktan kutlamalar son buldu.

"Kabotaj Kanunu Türkiye’nin denizlerdeki egemenliğini önemli bir dönüm noktasıdır"

Törende bir konuşma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, "1926 yılında Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde ilan edilen Kabotaj Kanunu Türkiye’nin denizlerdeki egemenliğini önemli bir dönüm noktasıdır" dedi.

"Büyük Türkiye gemisi Türkiye Yüzyılı’nda rotasına tam yol devam edecek"

Ardından kürsüye çıkan İstanbul Valisi Davut Gül, iki bayramın bir arada kutlandığını belirterek, "1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile kara sularımızda mutlak bağımsızlığımızı kazandık. Denizlerimizde de egemen olduğumuzu tüm dünyaya yeniden ilan ettik. Kara sularımızda ve mavi vatanımızdaki ticareti millileştirdik. Ülkemiz denizciliğinin gelişmesinde ve ilerlemesinde çok büyük katkısı olan bugünü 97 yıldır Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak kutluyoruz ve onurunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin Valisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Topraklarının ucu deniz olan bir ulusun sınırını, halkının kudret ve yeteneğinin hududu çizer’ sözünü düstur ediniyoruz. Her alanda dünyayla yarışan ve geleceğe emin adımlarla yürüyen, bir deniz ülkesi olarak geleceğimizi koruyoruz. Gemi inşasında, sanayide, balıkçılıkta, deniz taşımacılığında, deniz turizminde, liman işletmeciliğinde ve birçok denizcilik alanında biz de varız diyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında Atlantik’ten, Hint Okyanusu’na bayrağımızı şerefle dalgalandırıyoruz. Mavi vatanımızda ve dünya denizlerinde güven ve emniyetin teminatı olmaya devam ediyoruz. Denizcilik sektörü ve endüstrisinde bölgemizin parlayan yıldızı olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. İnanıyorum ki büyük denizci atalarımızın manevi miraslarından aldığımız güçle büyük Türkiye gemisi, Türkiye Yüzyılı’nda rotasına tam yol devam edecek. Hiçbir fırtına rotayı değiştirmeye muvaffak olamayacak. Şanlı bayrağımız dünya denizlerinde, sonsuza kadar dalgalanacak. Bu düşüncelerle dünya denizcilik tarihine adını altın harflerle yazdıran Barbaros Hayrettin Paşa, bu müstesna günü bize kazandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete iştigal eden tüm denizcilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Bir kez daha Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı kutluyorum" dedi.