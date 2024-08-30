Denizde boğuldu, dakikalarca kalp masajı yapıldı ama kurtarılmadı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde girdiği denizde boğulan 78 yaşındaki adam, dakikalarca yapılan kalp masajına rağmen kurtartılamayarak hayatını kaybetti.

Serinlemek için girdiği denizde bir anda gözden kaybolan Dursun Uludağ (78) için cankurtaran ekipleri seferber oldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Su altı ve üstünde yapılan aramalar neticesinde bulunan yaşlı adam, sahile getirildi. Burada dakikalarca kalp masajı yapılan Uludağ, hayata döndürülemedi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Uludağ’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Durumu haber alan yakınları ise bölgede sinir krizleri geçirdi. Savcı incelemesinin ardından Uludağ’ın cansız bedeni hastane morguna sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.