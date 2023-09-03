Denizde çıkan hortum korkuttu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizin ortasında çıkan hortum korkuttu. Hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Denizde çıkan hortum korkuttu
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde denizin ortasında çıkan hortum korkuttu. Hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yaz aylarının önemli turizm destinasyonu Bağırganlı Sahillinde denizde ortaya çıkan hortum paniğe sebep oldu. Rüzgarın etkisiyle hortum metrelerce yüksekliğe ulaştı. Hortumum etkisini kaybetmesiyle olumsuz bir durum yaşanmazken, o anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

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Çakmak Yapı
Çakmak Yapı