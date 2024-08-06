Denizde erkek cesedi bulundu

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde denizde 39 yaşındaki bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Denizde erkek cesedi bulundu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
kolan
kolan
kolan
kolan

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde denizde 39 yaşındaki bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Olay, Sahil Mahallesi Park İçi Yolu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde bisiklet süren vatandaş, denizde bir kişinin hareketsiz durduğunu görerek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğünde görevli dalgıç polisler cesedi sudan çıkardı. Yapılan incelemelerde cesedin Mustafa Zeki Kayış’a (39) ait olduğu belirlendi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Kayış’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Olay yeri inceleme polisi ise bölgede incelemeler yaptı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.