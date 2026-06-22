Denizde fenalaşan kişi hayatını kaybetti

Bursa’nın Mudanya ilçesi Altınkum Sahili’nde arkadaşıyla birlikte denize giren S.Ç. (60), bir süre sonra fenalaştı. Hastaneye kaldırılan S.Ç., tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Olay, Altınkum Sahili’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşıyla birlikte denize giren S.Ç. (60), bir süre sonra fenalaştı. Kendi imkanlarıyla kıyıya çıkan S.Ç.’nin rahatsızlandığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırılan S.Ç., tedavi altına alındı.

S.Ç., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı sürüyor.