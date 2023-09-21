Denizde kaybolan 14 yaşındaki çocuk, 4 gündür didik didik aranıyor

Sakarya’nın Karasu ilçesinde denize giren ve dalgalar arasında kaybolan 14 yaşındaki çocuk, 4’üncü gününde didik didik aranıyor. Herhangi bir bulguya rastlayamayan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde 17 Eylül günü meydana gelen olayda, İstanbul Çatalca’dan yaklaşık 1 buçuk ay önce Karasu’ya taşınan ve ailesi ile birlikte deniz giren 14 yaşındaki M.C.K. isimli çocuk dalgaların arasında biranda gözden kayboldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, 14 yaşındaki çocuğu aramak için çalışma başlattı. Akçakoca, Ereğli ve Sakarya sahil güvenlik komutanlıklarına bağlı 3 bot ve 1 kontrol botu su üstünden arama yaparken dalgıç ekipleri de su altı ve kayalık diplerinde çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların 4’üncü gününde de herhangi bir bulguya rastlayamayan ekiplerin 2 kilometrelik arama sahasını genişletilerek devam edeceği öğrenildi.