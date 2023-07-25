Denizde kaybolan gencin cansız bedeni 3 gün sonra bulundu

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde denizde kaybolan 19 yaşındaki Muhammet Ali Suci’nin cansız bedeni 3 gün sonra dalgıçlar tarafından bulundu. Hayatını kaybeden gencin ablasının feryatları yürekleri dağladı.

Uzunkum Plajı’nda 3 gün önce denize giren 19 yaşındaki Muhammet Ali Suci, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bot ve helikopterle arama çalışmalarına başladı. Arama çalışmalarının 3’üncü gününde Suci’nin cansız bedeni, Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği dalgıç polisler tarafından en son görüldüğü alana yaklaşık 200 metre mesafede bulundu. Ekipler tarafından gencin cansız bedeni karaya çıkarılırken, ceset torbasını gören yakınları "Hayır ona koymayın. Ali beni duyuyor musun? Kardeşim ben geldim." diye feryat etti.