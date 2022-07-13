SON
DAKİKA
İstanbul'da Süper Ay görsel şölen oluşturdu
Willian Arao Fenerbahçe için İstanbul'da
Bakan Kurum'dan ithal atık iddialarına yanıt
FIVB Kadınlar Milletler Ligi: Amerika: 2 - Sırbistan: 3
Maribor, Shakhtyor Soligorsk'u 2 golle geçti

Denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 2 gün önce girdiği denizde kaybolan Yunus Çakır'ın bu sabah saatlerinde cansız bedeni bulundu.

Denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Olay, 11 Haziran Pazartesi günü akşam saatlerinde Cebeci Plajı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 arkadaş denize girdi, bir süre sonra ise gözden kayboldu. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine Sahil Güvenlik ve Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri sevk edildi. Ekipler gençleri bulmak için çalışma başlattı. 3 arkadaştan biri kurtarıldı, Taha Yasin Hacısüleymanoğlu’nun ise cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp Yunus Çakır için de arama çalışması başlatılmıştı. Bugün sabah 07.30 sıralarında Yunus Çakır’ın cansız bedeninin bulunduğu öğrenildi.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
İHA
Editör

Bakmadan Geçme

Sahibinin elinden kaçan kurbanlık zor anlar yaşattı
Sahibinin elinden kaçan kurbanlık zor anlar yaşattı
Sayalar'da silahlar patladı! 1'i ağır 2 yaralı
Sayalar’da silahlar patladı! 1’i ağır 2 yaralı
Silivri'de Trafik polislerinden bilgilendirme uygulaması
Silivri’de Trafik polislerinden bilgilendirme uygulaması
Kaymakam Toğan'dan bayram mesajı
Kaymakam Toğan’dan bayram mesajı
Otobüste düşüp kemiği kırılan vatandaşa aynı otobüste şoförlük sözü verildi
Otobüste düşüp kemiği kırılan vatandaşa aynı otobüste şoförlük sözü verildi
Silivrili üreticiler çifte bayram sevinci yaşadı
Silivrili üreticiler çifte bayram sevinci yaşadı
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

SHA Silivri Haber Ajansı

Google Play'den Hemen İndirin App Store'dan Hemen İndirin