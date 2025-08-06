Denizde kaybolan iş adamının Yalova'dan tekneyle çıkış görüntüleri ortaya çıktı
Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında teknesi parçalanmış halde bulunan ünlü iş adamı Halit Yukay'ın (43) dün Yalova'daki marinadan ayrıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı.
Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında teknesi parçalanmış halde bulunan ünlü iş adamı Halit Yukay’ın (43) dün Yalova’daki marinadan ayrıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı.
Yalova merkezde bulunan Setur Marine’den Yunanistan’ın Mikonos Adası’na gitmek üzere denize açılan Mazu Yachts’ın sahibi ünlü iş adamı Halit Yukay’a ait yat, Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında ikiye ayrılmış halde bulundu. Kaybolan iş adamının arama çalışmaları sürerken dün sabah Yalova’daki marinadan çıkış anlarının görüntüleri çıktı.