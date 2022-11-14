Denizde kaybolan iş kadını Dilek Ertek için gıyabi cenaze namazı kılındı

Tahiti’de 25 Ekim gecesi seyahat ettiği gemiden denize düşerek hayatını kaybeden ünlü iş kadını Dilek Ertek için İstanbul’da bugün gıyabi cenaze namazı kılındı.

Ünlü iş kadını 71 yaşındaki Dilek Ertek, sevgilisi Artur Fuchberger ile gittiği Tahiti’de gemiden denize düşerek kaybolmuştu. Ertek’in cenazesi hala bulunamazken, bugün Teşvikiye Camii’nde öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılındı. Düzenlenen cenaze törenine Ertek’in oğlu Gökçe Atuk, Dilek Sabancı ve Buket Taşdelen’in yanı sıra birçok arkadaşı ve sevenleri katıldı.

Gıyabi cenaze töreninde konuşan Dilek Sabancı, "Bence Dilek çok başarılı bir iş kadınıydı. Çok iyi bir anneydi, arkadaştı. Keşke böyle olmasaydı. Keşke daha fazla yaşasaydı. Önemli olan yaşadığınız süre boyunca iyi bir insan olabilmek, iyi anılmak. Ben onu namazlarımda, dualarımda anacağım. Son 5-6 yıldır daha sık görüşmeye başlamıştık. Keşke daha sık görüşebilseydim ama keşkeler ile olmuyor maalesef" diye konuştu.

"Şok etkisi oluşturdu hepimizde"

Dilek Ertek’in 25 yıllık arkadaşı Buket Taşdelen ise, "Dilek ile 25 senedir arkadaşız. 1 ay evvel Dilek Sabancı, ben ve Dilek Ertek telefonda konuştuk ve yemeğe gitmeye karar verdik. Gidemedik olmadı, kısmet değilmiş. Beklemediğimiz bir olaydı. Şok etkisi oluşturdu hepimizde. Resmine bakıyorum bu Dilek değil diyorum, inanmadım. Çok iyi huylu, candan bir arkadaştı. Mekanı cennet olsun. Ben yazılanları okudum. Konuyla ilgili fikrim yok. Şu anda bir şey söylemek için erken ve en doğru cevabı Gökçe verecektir" dedi.