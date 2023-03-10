Denizde kaybolan kişiyi ararken tabanca ve tüfek buldular

Bursa’nın Gemlik ilçesinde kaybolan şahsı aramak için katılan deniz polisi, denizden tabanca ve tüfekte çıkardı.

Gemlik’te bulundukları teknenin gece saatlerinde alabora olması sonucu Süleyman Aslan, Mehmet Kaya ve Hasan Karacan denize düştü. Yapılan arama çalışmalarında Süleyman Aslan ve Mehmet Kaya çevredeki vatandaşlar ve sahil güvenlik ekipleri tarafından çıkartılarak olay yerine sevk edilen ambulanslarla Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kayıp balıkçının cansız bedenine ulaşıldı

Kayıp balıkçı için arama çalışmalarına gece geç saatlerde ara verilmesinin ardından arama çalışmaları günün ilk ışıklarıyla tekrar başladı. Çalışmalar sonrası Karacan’ın cansız bedeni teknenin alabora olduğu yere yakın bir noktada deniz polisi dalgıçları tarafından bulunarak karaya çıkarıldı.

Kayıp aranırken tabanca ve tüfek bulundu

Sabah saatlerinde Gemlik’e gelen dalgıç polisler zodyak botla denize açıldı. Burada bir gece önce deniz düşerek kaybolan Hasan Karaca’nın araması için dalan dalgıçlar bir poşet içerisinde iple birbirine bağlanmış tabanca ve tüfek ile fişeklik ele geçirdi. Ekipler malzemeleri Gemlik ilçe emniyet müdürlüğü polis ekiplerine teslim ederken, polis ekipleri yapacakları kriminal çalışma ile söz konusu silahların herhangi bir olaya karışıp karışmadığını tespit edecek.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.