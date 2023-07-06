Denizde kayboldu iddiası ekipleri harekete geçirdi

Sakarya’nın Karasu ilçesinde denize girdikten sonra gözden kaybolduğu iddia edilen bir kişi için arama çalışması başlatıldı. Kıyıda eşyalarına rastlanamayan kişi hakkında ise ihbar yağdığı öğrenildi.

Olay, Karasu Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi üzeri Sahilpark önünde saat 19.30 sıralarında yaşandı. Kule 9 önünde denizde bulunan bir şahsın gözden kaybolduğu hakkında ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine cankurtaran, sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cankurtaran ekipleri ve sahil güvenlik ekipleri deniz üzerinden arama çalışması başlatırken yine sahil güvenliğe ait dalgıç ekipleri de bölgede su altından arama yaptı. Polis ve sağlık ekipleri de karada hazır bekledi.

Şahsın kaybolduğuna dair çok sayıda ihbar geldiği öğrenilirken karada ise denize giren şahsa ait hiçbir eşyaya rastlanılamadı. Kaybolan şahsın erkek olduğu iddia edilirken ekipler bölgede arama çalışmasını sürdürüyor.