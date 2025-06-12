Denizde kaybolduğu iddia edilen genci arama çalışmaları 22 saattir sürüyor

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde denize girdikten sonra kaybolduğu iddia edilen genci arama çalışmaları 22 saattir sürüyor.

Olay, dün Cebeci Sahili’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş, denize giren Y.K. isimli gencin bir süre sonra gözden kaybolduğunu belirterek ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, arama çalışması başlattı.

İhbarda bulunan vatandaş, Y.K. ile denize girmeden kısa bir süre önce tanıştığını söyleyerek, "Alkol almıştı. ’Darlandım, ailemle sorunlarım var’ dedi ve denize girdi. Bir süre sonra bana seslendi, iyi olmadığını fark ettim. Hemen koşarak ekiplere haber verdim. O sırada çırpındığını gördüm. Yardım çağırmaya gittiğimde denizdeydi ama döndüğümde çıkıp çıkmadığını göremedim. Günübirlik buraya geldiğini söyledi. Ailesine ulaşamadım çünkü kim olduklarını bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ekiplerin bölgede yürüttüğü arama çalışmaları 22 saattir devam ederken, şu ana kadar Y.K.’ye ait bir iz bulunamadı.