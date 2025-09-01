Denizde sezonun ilk mahsulleri avlandı

Tekirdağ’da balıkçılar sona eren av yasağıyla gece yarısı "vira bismillah" diyerek denize açıldı. Sezonun ilk mahsulleri tekneye çekildi.

Tekirdağ’da balıkçılar, 2025-2026 Su Ürünleri Av Sezonu’nun başlamasıyla birlikte denize açılarak ağlarını bıraktı. Gece yarısı yapılan ilk avda bolca lüfer, çinekop, sardalya, çupra, kolyoz yakalandı. Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy da balıkçılarla birlikte gece saat 24’te denize açılarak yeni sezon heyecanına ortak oldu.

Açıklamalarda bulunan İl Müdürü Aksoy, "2025-2026 Su Ürünleri Av Sezonu Trakya’nın incisi Tekirdağ’dan ‘Vira Bismillah’ diyerek dualarla açıldı. Balıkçılık filomuz, 15 bin 22 adet ruhsatlı tekne ile Avrupa ülkeleri arasında birinci sıradadır. Bugün Türkiye’den yaklaşık 100 farklı ülkeye su ürünleri ihracatı yapmaktayız. İhracatımızın yaklaşık yarısı Avrupa ülkelerine gitmektedir. En fazla ihracat yaptığımız ülkeler arasında Rusya, İtalya, Yunanistan, Hollanda, İngiltere, Japonya, ABD, İspanya, Almanya ve Irak gibi güçlü pazarlar yer almaktadır. İhracatın lokomotifini, yetiştiricilik yoluyla elde edilen alabalık, çipura, levrek ve Türk somonu gibi türler oluşturmaktadır. Ayrıca kafeslerde büyütülen mavi yüzgeçli orkinos da önemli ihracat kalemlerinden biridir. Rızkını alnının teriyle mavi vatandan kazanan tüm balıkçılarımıza teşekkür ederiz. Pruvanız neta, dümeniniz viya, rüzgarınız kolayına, bahtınız açık olsun" dedi.