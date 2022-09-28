Denize düşen bir askerin durumu ciddiyetini koruyor

Konuyla ilgili açıklama yapan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “Bir kardeşimiz şehit oldu. Bir askerimiz yoğun bakımda. Diğerlerinin sağlık sıkıntıları yok. Ayakta tedavi edildiler. Kazada yaralanan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşen Mehmetçiğimize Allah’tan rahmet, ailesine ve Milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Durumu ağır olan askerin, Kocaeli Devlet Hastanesi Yoğun Bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü ifade edildi.