Denize gidemeyen çocuklar için bakın nasıl bir yöntem buldular

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde denize gidemeyen çocuklar için Cephanelik Spor Tesislerinde portatif havuz kurulumu yapıldı. Çocuklar portatif yüzme havuzunda hem doyasıya eğleniyor hem de yüzmeyi öğreniyor. Ayrıca tesislerde çocuklara spor yapma imkanı da sağlanıyor.

İzmit Belediyesi, çocukların yaz boyunca sportif faaliyetlerde bulunması ve yüzme öğrenmesi amacıyla Cephanelik Spor Tesislerinde portatif havuz kurulumu yaptı. Geçtiğimiz pazartesi eğitimlere başlayan çocuklar, gönüllerince eğleniyor. Hem yüzme öğrenen hem de arkadaş edinme fırsatı bulan çocuklar, sıcak yaz günlerinde eğlencenin tadını çıkarıyor. 7-13 yaş aralığındaki çocuklara verilen ücretsiz eğitimde, eğitmenler eşliğinde haftanın 6 günü, saat 10.00’dan 18.00’e kadar gruplar halinde birer saat eğitim alıyor. Cephanelik Spor Tesisleri’nden de yararlanan çocuklara, milli sporcu olma yolunda da eğitimler veriliyor. Eylül ayı sonuna kadar eğitimlerin devam edeceğini söyleyen eğitmenler, tüm çocukları havuza davet etti.

"Spor kulüpleri buraya kafile olarak geliyor"

Çocuklara yüzme eğitimi veren Emre, Ağaoğlu, "Belirli sayıda öğrencilerimizi alıp özel kulüplerde yaptığımız eğitimlerin aynısını çocuklarımıza veriyoruz. Geçen hafta pazartesi gününden itibaren eğitimlere başladık. Sabah saat 10.00’dan 18.00’a kadar derslerimiz devam ediyor. Spor kulüpleri buraya kafile olarak geliyor. Onlara eğlence gayesiyle dersler veriyoruz. Yüzme bilmeyen küçük çocuklarımıza da dersler veriyoruz. 6 gün boyunca belirli yaş gruplarına göre birer saat ders veriyoruz. 7-13 yaş arasındaki çocuklara eğitim veriyoruz. Çocuklar buraya gelip imkanlardan faydalansın" diye konuştu.

"Eğitimler yaklaşık 6 hafta sürecek"

İzmit İşleri Spor İşleri Müdürlüğü’nde görevli Mehmet Şevket Verit, "İzmit İşleri Spor İşleri Müdürlüğü olarak her sene Cephanelik Spor Kompleksinde çeşitli branşlar düzenlemekteyiz. Gündoğdu’daki aquaparkımız ve kapalı yüzme havuzumuzda her yıl yaz döneminde çocuklar için faaliyet göstermekteyiz. Yoğun ilgi olunca İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Cephanelik Spor Kompleksinde portatif havuz yaptırdı. Eğitimler yaklaşık 6 hafta sürecek. Eylül ayının sonuna kadar eğitimlerimiz devam edecek" şeklinde konuştu.

"Hem yüzme dersleri hem de cankurtaran eğitimleri veriliyor"

Eğitimlerin saat 10.00’da başlayıp 18.00’a kadar devam ettiğini dile getiren Verit, "Bir saatlik periyotlarla çocuklar havuzdan faydalanabiliyor. Spor akademisinden öğretmenlerimiz de hem yüzme dersleri hem de cankurtaran eğitimleri veriyor. Havuzumuz her türlü hijyenik kurallar geçerlidir. Kusursuz şekilde günlük temizlik yapılmaktadır. Sadece pazar günü kapalı, 6 gün eğitimlere devam ediyoruz. 7-13 yaş aralığındaki tüm çocuklara etiğim veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Portatif havuzumuzdan 2 bin çocuğumuzun faydalanmasını bekliyoruz"

Portatif havuzu Cephanelik Spor Kompleksinde açmalarının sebebini söyleyen Verit, "Açmamızın diğer nedeni de alt yapı futbol takımları buraya çok fazla rağbet ediyor. O yaş grubundaki çocuklara antrenmanlarından sonra serinleyebilecekleri bir yer olarak hizmete açtık. Portatif havuzumuzdan 2 bin çocuğumuzun faydalanmasını bekliyoruz. Salı günü de açılışımız olacak. Projemizin temel amacı, ‘Yüzme bilmeyen kalmasın.’ İnsanlar denize girmeyi seviyor ancak yüzme bilmeyince istemediğimiz durumlarla karşılaşabiliyorlar. Bu sebeple burada yüzme eğitimi veriyoruz. Eğitmenlerin gözetiminde başarılı olan çocukları İzmit Belediyesi Yüzme Kulübü’ne alıyoruz. Milli takıma kadar yükselmelerine destek oluyoruz. Denize gidemeyen bu çevredeki çocukların havuzdan yararlanmasını istiyoruz. Şu an tesisi de açık tutuyoruz. Çocuklarımız, soyunma odalarını ve duşları kullanabiliyor" dedi.

"Denize gidemediğimiz için buraya yüzme geldim"

Havuza gelen Seyit Ahmet Küçük, “İlk defa buraya geliyorum, çok beğendim. Arkadaş edindim. Yüzme bilmiyorum ama öğreneceğim. Çok güzel. En sevdiğim yer artık burası" diye konuştu.

Emir Öcar ise "Eğleniyoruz, çok beğendim. Öğretmenleri de çok sevdim. Denize gidemediğimiz için buraya yüzme geldim" şeklinde konuştu.

Çocuklarını havuza getirdiğini söyleyen Begüm Atakan da, "Bir haftadır çocuklarımızı yüzmeye getiriyoruz. Çok memnunuz, beğendik. Çocuğum astım hastası ama gayet hijyenik bir yer. Çocuklar hem öğreniyor hem eğleniyorlar" ifadelerini kullandı.