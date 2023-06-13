Denize giren gençten 2 gündür haber alınamıyor

Kocaeli’den Tekirdağ’a gelerek denize giren 21 yaşındaki Adem Ocak’tan haber alınamıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 2 gündür Marmara Denizi’nde Adem’i arıyor.

İddiaya göre, Kocaeli Gebze’den Tekirdağ’ın Marmaraereğilisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi’ne gelen Adem Ocak, burada denize girdi. Denize giren üniversite öğrencisi Adem Ocak bir süre denizde kayboldu. İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmara Denizi’nin Tekirdağ kıyılarında arama çalışması başlattı. 2 gündür arama çalışması sürerken, kaybolan gencin yakınları da denizin kenarına gelerek umutlu bekleyişini sürdürdü.

“Şaka mı yapıyor”

Gazetecilere açıklamada bulunan kaybolan gencin babası Erdal Ocak, ekiplerin arama çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, "Serinlemek için denize gireyim demiş arkadaşlarına, sonra suya girmiş, bir süre sonra görülmemiş. Bize şaka mı yapıyor, bir yerlerde mi, inşallah sağ salim bekliyoruz. 2 gündür Sahil Güvenlik ekipleri arıyor. Havadan, botlarla, dalgıç ekiplerle arama yapılıyor. İnşallah bulunur diye bekliyoruz" dedi.