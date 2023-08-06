Denize giren tatilciler fırtına çıkınca kendilerini sahile attı

Edirne’nin Enez ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtına ve lodos hayatı olumsuz etkiledi. Dalgaların artmasının ardından denizde olan vatandaşlar kendilerini sahile attı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle serinlemek isteyen vatandaşlar, soluğu deniz kenarı ve sahillerde alıyor. Hafta sonu olması sebebiyle sabahın erken saatlerinden itibaren denize gitmek üzere yola çıkan yerli ve yabancı turistler, şiddetli fırtına ve lodosa takıldı. Enez ilçesinde sabah saatlerinde başlayan lodos ve fırtınanın zaman zaman etkisini artırması, denize giren vatandaşları olumsuz etkiledi. Dalgaların artması ile denizde olan vatandaşlar kendini dışarıya attı.

"Yüzme bilmeyenler girmemeli"

Denize giren 13 yaşındaki Mutlu Poyraz Mutlu, "Sabah erkenden denize girdik, çok güzeldi, sonra fırtına çıktı. Deniz çok tehlikeliydi, dalga ve akıntı vardı. Yüzme bilmeyenler denize girmemeli. Ben de biraz korktum" dedi.

"Birden fırtına çıktı"

İstanbul’dan Enez’e gelen Mert Erdem, "Denize girdim çok güzeldi ama sonra fırtına çıktı. Yüzme bilmeyenler girmesin, tehlikeli oluyor" şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan Alişan Kahraman, "Uzun yıllardır buradayız. Bugün deniz bayağı dalgalı. Boğulma vakalarına karşı bir cankurtaran olması gerekirdi. Başka yerlere gittiğimizde görüyoruz. Özellikle çocuklara okul çağında yüzme öğretilmeli. 20 yaşında çocukların denize girip boğulduğunu duyuyoruz" ifadelerine yer verdi.