Denize girişlere sağanak engeli
Sakarya'nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava şartları sebebiyle bir gün süreyle yasaklandı.
Sakarya’nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava şartları sebebiyle bir gün süreyle yasaklandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarları sonrasında Sakarya genelinde yer yer sağanak etkili olmaya başladı. Bu çerçevede Karasu ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava şartları, dalga ile rip akıntısı sebebiyle denize girmek kaymakamlıkların aldığı karar neticesinde bir gün yasaklandı.