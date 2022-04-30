Denize sıfır nezih bir mekan...

Bünyesinde birçok işletmeyi bulunduran HRN GRUP AUTO başlıca; oto alım satım, inşaat, gıda ve son olarak da cafe restoran sektörüne girerek hedef büyüttü. Daha önce Kumburgaz sahilinde şık bir mekân açan işletmeci Harun Püsküllü, şimdi de Selimpaşa sahilinde denize sıfır nezih bir yer daha açmak için gün sayıyor. Hazırlıkların devam ettiği açılış ise Ramazan Bayramının ikinci günü gerçekleşecek.

Püsküllü, “Silivri’yi çok seviyor, bütün yatırımlarımı buraya yapıyorum”

HRN GRUP AUTO Yönetim Kurulu Başkanı İş İnsanı Harun Püsküllü, haber servisimize yaptığı açıklamayla yeni işletmesiyle ilgili bilgileri paylaştı.

“Uzun yıllardır Silivri’de yaşıyoruz. Ailecek hepimiz yakından tanınan insanlarız. Otomotiv başta olmak üzere; inşaat, gayrimenkul, petrol istasyonu gibi birçok alanda hizmet veriyoruz. Ayrıca gıda sektöründe de pastane, fırıncılık gibi alanlarda da işletmelerimiz var. Pandemi öncesi Kumburgaz’da gece pazarı içerisinde bulunan sahildeki işletmeyi alarak cafe restoran alanına da el atmış bulunduk. Tabi o sene malum covid-19 salgını hepimizi derinden sarstı. Ama bizler yatırımlarımızı kesmeden daha ne kadar faydalı olabiliriz diye programlar yaptık. Şükür pandemi sürecinden çok fazla yara almadan çıkmayı başardık. Toplum olarak nefes almaya, rahatlamaya, moral ve motivasyona ihtiyacımızın olduğu bu sancılı sürecin sona ermesi herkes gibi bizleri de memnun etti. O yüzden bu yaz çok hareketli ve keyifli geçecek inşallah.

“Selimpaşaya yakışan bir yer olacak”

İşte bu yüzden hali hazırda mevcutta var olan bu yeri, yani Kıyı Cafe Restaurant ‘ın işletmesini alarak hanemize bir yer daha kattık. Bugüne kadar Silivri’de yaptığımız hiçbir yatırımda mahcup olmadık. Burada da inşallah bize güvenen kimseye mahcup olmayacağız. Ramazan Bayramı ile birlikte müşterilerimize tam anlamıyla hizmet vermeye başlayacağız. Bayramın ikinci günü saat 11’de başlayacak olan açılış programımız gece 12’ye kadar devam edecek. O güne özel herkesi düşündük. Çocuklar için palyaço, yüz boyama, mehteran takımı, dj performans, akşam saatlerinde de canlı müziğimiz olacak. Değerli dostum İlhami Demir’in güzel şarkılarıyla da hep beraber eğleneceğiz. Ben sizlerin aracılığı ile tüm dostlarımızı, sevdiklerimizi açılışımıza davet etmek istiyorum. İnşallah o gün burada bayram tadında bir gün olacak. Silivri’mize, Selimpaşamıza çok yakışacak.”

“Zengin menümüz var”

Çeşitlilik bakımından da mutfağımızı geniş tuttuk. Serpme kahvaltı, kahvaltı tabağı, sıcak ve soğuk mezeler, salata çeşitleri, tost, hamburger, et ve et çeşitler, tavuk ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecekler, dondurma gibi zengin bir ürün yelpazemiz bulunuyor. Şimdiden herkese teşekkür ediyor, açılışımıza görüşmek üzere diyorum” ifadelerin kullandı.

Kıyı Cafe Restaurant, Silivri Selimpaşa Plaşı Kadir Has Üniversitesi Sahil Yolunda.