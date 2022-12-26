Denizi kirleten gemiye 3 buçuk milyonluk ceza

Kocaeli'de Ukrayna bandıralı kuru yük gemisinin denizi kirlettiği tespit edilince, 3 milyon 492 bin 858 TL para cezası kesildi.

Denizi kirleten gemiye 3 buçuk milyonluk ceza
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Kocaeli’de Ukrayna bandıralı kuru yük gemisinin denizi kirlettiği tespit edilince, 3 milyon 492 bin 858 TL para cezası kesildi.

Kocaeli Bölge Liman Başkanlığınca kontrol gerçekleştirilirken, denizi kirleten gemi tespit edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Ukrayna bandıralı kuru yük gemisinin petrol türevleriyle denizi kirlettiğini belirledi. İnceleme başlatan ekipler, gemiye 3 milyon 492 bin 858 TL para cezası uyguladı.

Gemi ile ilgili idari yaptırım süreci başlatıldı.

Denizi kirleten gemiye 3 buçuk milyonluk ceza
Denizi kirleten gemiye 3 buçuk milyonluk ceza
Denizi kirleten gemiye 3 buçuk milyonluk ceza