Denizi siyaha bürüyen gemiye rekor ceza

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 122 bin 793 TL para cezası uygulandı. Çevre koruma ve kontrol daire başkanlığı ekipleri siyaha bürünen denizi temizlemek için çalışma başlattı.

Denizi siyaha bürüyen gemiye rekor ceza
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EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından İzmit Körfezi’nde yapılan denetimlerde Barbados bandıralı geminin denizi kirlettiğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, gemiye 5 milyon 122 bin 793 TL para cezası uyguladı. Kirliliğin yayılmaması için denizde bariyer önlemleri alan ekipler, temizleme çalışmasına başladı.

Denizi siyaha bürüyen gemiye rekor ceza
Denizi siyaha bürüyen gemiye rekor ceza
Denizi siyaha bürüyen gemiye rekor ceza