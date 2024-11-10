Denizin altında Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtılar

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86. yıl dönümünde denizin altında Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtılar.

Denizin altında Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtılar
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 86. yıl dönümünde denizin altında Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtılar.

Güzelyalı Azot Dalış Merkezi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 86. yıl dönümünde Marmara Denizi’ne Güzelyalı’dan dalış yaptı. Denizde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açan dalışçılar hatıra fotoğrafı çektirdi. Paylaşılan fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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