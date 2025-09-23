Denizin ortasından kıyıya umut taşıyorlar

Türkiye’nin denizlerle çevrili coğrafyasında, deniz ambulansları kritik bir sağlık hizmeti sunarak her yıl yüzlerce insanın hayatını kurtarıyor. 112 Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda görev yapan deniz ambulansları, hem kıyılarda hem de adalarda kesintisiz hizmet veriyor.

Deniz ambulanslarının en yoğun görev yaptığı noktalardan biri İstanbul’un Adalar ilçesi. Tatil dönemlerinde nüfusun katlanarak arttığı Adalar’da, dört kara ambulansı ve iki deniz ambulansıyla 7 gün 24 saat kesintisiz sağlık hizmeti sağlanıyor. Büyükada ve Kınalıada’da konuşlanan deniz ambulansları, acil durumlara dakikalar içinde müdahale edebilecek tam donanıma sahip.

"Her gün 10 vaka, yazın 15’e çıkıyor"

Türkiye’deki deniz ambulansı sisteminin önemine değinen Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Eray Çınar, "Deniz ambulanslarımız 2007 yılından itibaren hizmet vermeye başladı ve 2012’den bu yana Genel Müdürlüğü’müzün koordinasyonunda görev yapıyor. İstanbul, Balıkesir, Çanakkale ve Muğla olmak üzere dört ilimizde toplam yedi deniz ambulansımız konuşlu durumda. Bu ambulanslarda yaklaşık 60 sağlık personelimiz görev yapıyor. Olayın niteliğine ve büyüklüğüne göre ekip ve personel sayısı gerektiğinde artırılabiliyor. Deniz ambulanslarında görev yapan personelimize, kara ambulanslarında olduğu gibi zorunlu modül ve hizmet içi eğitimlerin yanı sıra Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinasyonunda ’tıbbi acil tahliye’ eğitimleri de veriyoruz. Günlük ortalama 10 vakaya müdahale ediyoruz, yaz aylarında bu rakam 15’e kadar çıkıyor. Gerektiğinde ambulans ve personel sayımızı da artırarak vatandaşlarımıza en hızlı ve güvenli sağlık hizmetini sunuyoruz" dedi.

Yaz nüfusu ve deniz trafiği riskleri artırıyor

Yaz aylarında hem yerli hem de yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle nüfusu artan Adalar’da, deniz trafiği de kazalara zemin hazırlayabiliyor. Özellikle tekne çarpışmaları, boğulma vakaları ve deniz üzerindeki yaralanmalar, deniz ambulanslarının önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Çınar, yaz sezonunda vaka artışı nedeniyle hem ambulans sayısının hem de görevli personelin artırıldığını belirterek, "Her türlü senaryoya karşı hazır bekliyoruz. Gerektiğinde ambulanslarımızı ve ekip sayımızı hızlıca güçlendiriyoruz" dedi.

Adalar’da kara ve denizden 24 saat hizmet

Adalar’da görev yapan Paramedik Elmas Demirtaş ise "Her deniz ambulansında iki gemi personeli ve iki sağlık çalışanı görev yapıyor. 112 Komuta Kontrol Merkezi’ne gelen çağrılar önce kara ekiplerimiz tarafından değerlendirilir. İlk ekiplerimiz olay yerine ulaşıp gerekli ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ileri tedavi ve nakil gerekirse deniz ambulansları devreye girer. Ayrıca karayla bağlantısı olmayan bölgelerde veya deniz üzerindeki yaralanmalarda da deniz ambulanslarımız aktif rol üstleniyor. Ortalama bir vakayı karaya ulaştırma sürecimiz 7 ile 10 dakika arasında değişiyor. Hastalar en güvenli ve en hızlı şekilde karaya ulaştırıldıktan sonra en uygun hastaneye naklediliyor. Vatandaşlarımızın sağlığı için karada, havada olduğu gibi denizde de kesintisiz sağlık hizmeti sunmaktayız" diye konuştu.

Hızlı müdahale hayat kurtarıyor

Deniz ambulanslarının kara ambulanslarıyla aynı donanıma sahip olduğunu vurgulayan yetkililer, hastaların ilk müdahale ve nakil sürecinde herhangi bir eksiklik yaşamadığını belirtiyor. Bu sayede özellikle kalp krizi, ağır yaralanma, boğulma gibi saniyelerin hayati önem taşıdığı vakalarda hızlı ve güvenli ulaşım sağlanıyor.

Türkiye’nin deniz ambulansları, sadece İstanbul ve Adalar’da değil; Balıkesir’in Marmara Adası’ndan Muğla kıyılarına kadar geniş bir alanda, her mevsim ve her şartta görev yapmaya devam ediyor. Artan nüfus ve deniz trafiğine rağmen bu kritik hizmet sayesinde pek çok kişi sağlığına kavuşuyor, birçok hayat kurtarılıyor.