Denizlerde palamut bolluğu devam ediyor

Son günlerde Marmara Denizi’nde ve Karadeniz’de başlayan palamut balığı akını devam ediyor. Bir kiloyu geçkin palamutlar tezgahlarda satılan en ucuz balık olurken, vatandaşın da dikkatini çekiyor. Beylikdüzü’nde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’nin kurucusu balıkçı Kenan Balcı, palamut balığını tuzlayarak saklamanın püf noktalarını anlatıp, haşlama, fırın, tava ve lakerda pişirme tarifi verdi. Palamut balığının güneş görmeyen bir yerde oda sıcaklığında bekletilerek aylar sonrası için de tüketilmeye hazır olacağını söyleyen Balcı, “Her şeyden bıkılır ama palamuttan bıkılmaz. Bugün tava, ertesi gün haşlama, diğer gün fırın. Çünkü Omega-3 kaynağı. Ekmekten, salatadan ucuz palamut. Palamudun boyu, balıkçının boyunu geçti" dedi.

10 çeşit palamut yemeği yapılabileceğini belirten Balcı, "Palamudu şişlik olarak yaz için hazırlıyoruz. Başka çeşit balıkta 300 gram yersiniz doymazsınız ama palamuttan 150 gram yediğiniz zaman doyarsınız, çünkü eti çok sıkıdır. 10 çeşit palamut yemeği yapabilirsiniz. Palamudu fileto şeklinde kestirdiğimiz zaman bir ay sonrası için, hatta yaz için hazırlıyoruz. Hem en lezzetlisi hem de en ucuzu. Palamut fileto ve lakerda da yapabilirsiniz. Güneş görmeyen bir yerde oda sıcaklığında bekleterek aylar sonra yiyebilirsiniz” ifadelerini kullandı.