Denizlerin efesi lüfer göründü: Balıkçılar 3 bin adet yakaladı
Marmara Denizi'nde balık avcılığı yapan balıkçılar, son yıllarda popülasyonu azalan denizlerin efesi 3 bin adet lüfer ile limana döndü.
Marmara Denizi’nde balık avcılığı yapan balıkçılar, son yıllarda popülasyonu azalan denizlerin efesi 3 bin adet lüfer ile limana döndü.
Marmara Denizinde avcılık yapan Tekirdağlı balıkçılar sezonun en bereketli zamanlarını geçiriyor. Havaların soğumaya başlamasıyla Marmara’daki avcılık popülasyonunda da hareketlilik yaşanmaya başladı. Dün gece ağlarını denize bırakan Tekirdağlı balıkçılar denizlerin efesi ve en lezzetli balıklar arasında bulunan lüfer ile karşılaştı. Son zamanlarda görülme popülasyonu azalan lüferi gören balıkçılar, ağlarında lüferleri görünce sevince boğuldu.
Balıkçılar tarafından çekilen ağlardan yaklaşık 3 bin adet lüfer yakalandı.