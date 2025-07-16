Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne 1,6 milyon lira 'atık su' cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (DESKİ) atık sularını arıtmadan Ellez Deresi’ne deşarj ettiğini tespit etti. DESKİ’ye 1,6 milyon TL ceza uygulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı ekipler, Denizli’de Merkezefendi ve Pamukkale ilçe sınırları boyunca uzanan Ellez-Boltarık Deresi’nden sulama yapan çiftçilerin, ürün veriminde düşüş yaşandığı yönündeki şikayetleri üzerine su kaynaklarında inceleme yaptı. Kontrollerde, Merkezefendi İlçesi Sevindik Mahallesi’nde evsel atık suların arıtılmadan Ellez Deresi’ne deşarj edildiği belirlendi.

DSİ’ye ait sulama kanalı da kirlilikten etkilendi

Kontrolsüz deşarjın yalnızca dereyi değil, aynı zamanda Devlet Su İşleri (DSİ) Sol Sahil Sulama Kanalı’nı da kirlettiği tespit edildi. Çevre Kanunu kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne 1 milyon 671 bin 844 lira tutarında idari ceza uygulandı. Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.