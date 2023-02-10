Denizli Büyükşehir'den deprem bölgesine 35 tır yardım malzemesi

Depremin yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar bölgeye 35 adet yardım malzemesi taşıyan tır gönderdi. Battaniyeden, kışlık kıyafete, ısıtıcıdan gıdaya 35 tır dolusu malzeme gönderen Denizli Büyükşehir Belediyesi, 3 günde 212 bin adet ekmeği de Hatay’a ulaştırdı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından başlattığı seferberlik çalışmalarına devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için 3 farklı noktada oluşturduğu yardım malzemesi teslim noktalarında aralıksız çalışıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi EGS Kongre ve Kültür Merkezi, Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi ve Büyükşehir Belediyesi Bahçelievler İtfaiye Şubesi altında vatandaşların göndermek istedikleri ile birlikte Denizli Büyükşehir Belediyesinin temin ettiği ihtiyaç malzemeleri özenle paketlenerek tırlara yükleniyor. Battaniyeden, kışlık kıyafete, ısıtıcıdan gıdaya, tıbbi ve medikal malzemelerden temizlik malzemelerine kadar her türlü ihtiyacı deprem bölgesine peyderpey göndermeye devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar AFAD koordinesinde 35 tırı bölgeye sevk etti. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ayrıca acil gıda ihtiyacı için 3 günde 212 bin adet ekmeği de Hatay’a ulaştırdı.

“İnşallah hep birlikte depremin yaraları saracağız”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, depremden etkilenen vatandaşlara yardım etmek için büyük çaba sarf eden tüm hemşerilerine teşekkür etti. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dileyen Başkan Zolan, “Denizli’mizle birlikte 7’den 70’e tüm Türkiye depremin yaralarını sarmak için gayret ediyor. 261 Büyükşehir Belediyesi çalışanımız Hatay’da gece gündüz mücadele ediyor. Denizli’deki hemşerilerimiz de buradaki yardım çağrılarına yanıtsız kalmıyor” dedi.