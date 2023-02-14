Denizli Büyükşehir'den Hatay'da gönül sofrası

Depremin hemen ardından tüm ekipleriyle teyakkuza geçerek bölgeye çıkartma yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Hatay’da kurulan çadır kentte sıcak yemek dağıtımına da başladı. Öğle ve akşam olmak üzere afetzedelere günde 6 bin kişilik sıcak yemek ikram edilmeye başlarken, ilk yemekleri Başkan Zolan dağıttı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin ardından tüm imkanlarıyla başlattığı seferberlik çalışmalarına her geçen gün bir yenisini ekleyerek devam ediyor. Bu çerçevede Hatay’ın Antakya ilçesinde AFAD’ın koordinasyonunda Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin kurmak için görev aldığı çadır kentte, Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kez sıcak yemek dağıtımına başladı. Çadır kentin kurulmasının ardından afetzedelerin sıcak yemek ihtiyaçlarının karşılanması için yemek çadırı hazırlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, öğle ve akşam yemeklerinde toplam 6 bin kişilik sıcak yemeği afetzedelere ikram etmeye başladı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da ilk akşam yemeğinde depremden etkilenen vatandaşlara yemek dağıttı.

“Ne yapılması gerekiyorsa, yapmaya devam edeceğiz”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için gece gündüz çalıştıklarını belirtti. Günlük 6 bin kişilik yemeği başta çadır kentte yaşayan afetzedeler ile bölgede çalışan ekipler için hazırladıklarını ifade eden Başkan Zolan, “AFAD koordinasyonunda hazırlanan çadır kentte kurduğumuz gönül soframızda, afetzede kardeşlerimize öğle ve akşam olmak üzere her gün 6 bin kişilik yemek ikramında bulunmaya başladık. Bölgede ne yapılması gerekiyorsa, yapmaya devam edeceğiz. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin, ülkemizi, milletimizi ve tüm insanlığı afet ve belalardan korusun. Emek veren başta çalışma arkadaşlarım olmak üzere katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.