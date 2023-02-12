Denizli'de misafir edilen depremzedelerin ve yapılan desteklerin rakamları açıklandı

Misafir edilen depremzedelerin ve yapılan desteklerin rakamlarını açıklayan Denizli Vali Vekili Mehmet Okur, “Depremzedelerin tüm ihtiyaçları valiliğimiz tarafından karşılanıyor ve herhangi sıkıntımız yoktur” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından tüm Türkiye etkilenen 10 il için seferber oldu. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Denizli’de Vali Vekili Mehmet Okur AFAD İl Müdürlüğü’nde bilgilendirmede bulundu. Vali Vekili Okur, “İlimizde ve ilçelerimiz dahil olmak üzere tüm kurumlar, belediye ve STK’lar tüm kaynaklarıyla destek olmak için sahaya intikal ettiler. Deprem bölgesinde ilk andan itibaren başta Valimiz Ali Fuat Atik ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan olmak üzere toplam olarak 305 ekip, bin 862 personel, 367 iş makinesi ve araç, 1 arama kurtarma köpeği, 5 ikmal aracı ve 2 adet seyyar mutfak görevlendirilmiştir. Bunlar sahada halen daha görev yapmaktadır. Şuana kadar ilimizde barındırma çalışmalar hakkında genel bilgi ise KYK’da 494 vatandaşımız, otel ve apart 127 vatandaş, 4 bin 124 vatandaşımızda kendi imkanlarıyla hayırsever ve akrabalarında ikamet ederken, toplam şuana kadar 4 bin 745 depremzedeye barınma imkanı sağladık. Bu yönden ilimizde herhangi sıkıntımız yoktur” dedi.

Vali Vekili Okur, aynı zamanda vatandaşları asılsız bilgilere karşı uyararak, “Biz burada canla başla çalışırken, maalesef bazı duyumlara alıyoruz. Depremzedelerin tüm ihtiyaçları valiliğimiz tarafından karşılanıyor ve herhangi sıkıntımız yoktur. Asılsız bilgilere lütfen itibar etmeyin. Yapılacak yardımların muhakkak valiliğimiz bilgisinde yapmaları önem arz etmektedir” dedi.