Denizli Valiliği barınma yardımı için vatandaşı AFAD'a yönlendirdi

DENİZLİ(İHA) – Denizli Valiliği, depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanmasına katkı yapmak isteyenlerin AFAD İl Müdürlüğü ile irtibata geçmesi gerektiğini açıkladı.

Denizli Valiliği, sosyal medya platformlarında çok fazla duyuru ve organizasyonların olduğunu belirterek yaptığı açıklamada, "Depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılamayla ilgili çeşitli duyuru ve organizasyonların bazı sosyal medya platformları aracılığıyla yapıldığı görülmüştür. İlimizde depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılamayla ilgili çalışmalar, AFAD İl Müdürlüğümüz sorumluluğunda ve koordinesindedir. Depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanmasına katkı yapmak isteyen kurum, kuruluş ve vatandaşlarımızın AFAD İl Müdürlüğümüz ile irtibata geçmesi önemle rica olunur. İl AFAD Merkezi telefon numarası ise 0258 262 44 10" ifadelerine yer verildi.