Denizli'ye getirilen depremzedelerin tedavileri sürüyor

Kahramanmaraş’ta ki depremde yaralanan vatandaşlar, Denizli’ye getirildi. Kentteki çeşitli hastanelerde tedavileri süren depremzedeler, korku dolu anları üzerinden atmaya çalışıyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde enkaz altında kalarak yaralananlar, bölgedeki en yakın hastanelerde tedavi altına alınıyor. Hastaların bazıları kendi isteğiyle başka illere taşınırken, durumu ağır olanlar Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri uçak ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla ülke genelindeki hastanelere sevki sürüyor. Affettin yaşandığı bölgede bulunan depremzedelerin getirildiği iller arasında Denizli’de yer aldı. Yaralılar ambulanslara bindirildikten sonra kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerine sevk edildi. Hastanelerde tedavisi devam eden depremzedelerin sağlık durumunun şimdilik iyi olduğu öğrenildi.