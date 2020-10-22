Denizli'de sokakta sigara içmek yasaklandı

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi korona virüs salgınına karşı yeni tedbir genelgesi yayımladı. Alınan kararlar doğrultusunda daha önce tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra özel bankalarda da geçerli olan HES kodu sorgulanması genişletildi.
Ayrıca soğuyan havalara karşı okullar başta olmak üzere büyük işletmelerin havalandırma sistemlerinin kontrol edilecek. Okul ve büyük işletmelerde doğal havalandırma yöntemlerinin önemi vurgulanmasına karar verildi.
İHAGüncelleme Tarihi: 22 Ekim 2020, 10:58