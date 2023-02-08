Denizlispor'un otobüsü deprem bölgesinde

Deprem bölgesine erzak götüren Denizlispor’un takım otobüsü, depremzedeleri kente getirmek için tekrar yola çıktı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ilde hissedilen deprem bölgesine toplanan ilk yardımları Denizlispor’un takım otobüs de götürdü. Kulüpten yapılan açıklamada, "Denizli’den toplanan ilk etap yardımları ulaştırmak için dün yola çıkan kulüp otobüsümüz, deprem bölgesinde yardımları ihtiyaç sahibi depremzedelere ulaştırdıktan sonra depremden etkilenen vatandaşlarımızı şehrimize getirmek üzere tekrar Denizli’ye doğru yola çıkmıştır. Yolu açık olsun" denildi.