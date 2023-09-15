Denizyoluyla kaçmaya çalışan 88 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde denizyolu ile yurtdışına kaçmaya çalışan 88 kaçak göçmen yakalanırken, 3 organizatör gözaltına alındı.

Denizyoluyla kaçmaya çalışan 88 kaçak göçmen yakalandı
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Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde denizyolu ile yurtdışına kaçmaya çalışan 88 kaçak göçmen yakalanırken, 3 organizatör gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şarköy ilçesinde bulunan Mürefte Limanı’ndan tekneyle İtalya’ya kaçak göçmen taşınacağı bilgisi üzerine çalışma yaparak teknede arama yaptı. Limandaki teknede yapılan aramalarda Afganistan, Suriye, İran ve Irak uyruklu 88kaçakgöçmen yakalanırken, olayda kullanılan kamyonet, otomobil ve tekneye ise el konuldu. Jandarma ekipleri, kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı öne sürülen Ç.K. , M.G. ve E.K.’yi de yakaladı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Kaçak göçmenler İl Göç İdaresine teslim edildi.