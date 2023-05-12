Denver Nuggets, Batı Konferansı finaline yükseldi

NBA Batı Konferansı Yarı Final 5. maçında Denver Nuggets, deplasmanda karşı karşıya geldiği Phoenix Suns’ı 125-100’lük skorla yenerek, seriyi 4-2 yaptı ve konferans finaline yükseldi.

NBA’de play-off heyecanı iki müsabaka ile devam etti. Batı Konferansı Yarı Final 5. maçında Denver Nuggets, Footprint Center’da karşılaştığı Phoenix Suns’ı 125-100 mağlup ederek seriyi 4-2 yaptı ve konferans finaline yükseldi. Denver’da Nikola Jokic 32 sayı, 12 asist ve 10 ribaund ile triple double yaparken, Jamal Murray 26 sayı ve Kentavious Caldwell-Pope de 21 sayı ile oynadı. Phoenix’te ise Cameron Payne 31 sayı, 6 ribaund ve Kevin Durant 23 sayı, 5 asist ile karşılaşmayı tamamladı. Denver, Los Angeles Lakers - Golden State Warriors serisinin galibi ile finalde karşılaşacak.

Boston Celtics seriyi son maça taşıdı

Doğ Konferansı Yarı Final 5. mücadelesinde Boston Celtics, Wells Fargo Center’da oynadığı Philadelphia 76ers’ı 95-86’lık skorla yendi ve seriyi 3-3 yaptı. Boston’da Marcus Smart 22 sayı, 7 asist, Jayson Tatum 19 sayı, 9 ribaund ve Jaylen Brown da 17 sayı, 6 ribaund ile oynayarak takımına galibiyeti getirdi. Philadelphia’da ise Joel Embiid 26 sayı, 10 ribaund ile double double yaparken, Tyrese Maxey da 26 sayı, 5 ribaundla katkıda bulundu.

Philadelphia’da milli basketbolcu Furkan Korkmaz maçta oynamadı.