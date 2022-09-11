Deplasmana kamyonet kasasında gittiler

İstanbul’da bir grup Batman Petrolspor taraftarı, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Bursaspor ile oynayacağı maç için Bursa’ya doğru yola çıktı. Bursa’ya 70 kilometre kala arabaları bozulan taraftar grubu yolda kaldı. O sırada yoldan geçen bir kamyonet şoförü, taraftarları kamyonetin kasasına aldı. Kırmızı-beyazlı taraftarlar, arabayı yol kenarında bırakıp Bursa’ya kadar kamyonetin kasasında gitti. Bursaspor ise mücadeleyi 1-0 kazandı.