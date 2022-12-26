Deplasmanda da lider Silivrispor'du

Silivrispor’un 2-1 galip geldiği Uzunköprü maçında taraftarlar takımlarının yanından ayrılmadı. Edirne Saraçhane Stadı’ndı oynanan ve doksan dakikası keyifli geçen maçta Silivrililer çoğunluktaydı. TFF Bölgesel Amatör Lig 13. Grupta lider olan Silivrispor’un son maçında minik yürekler yine sahne aldı. Takımın 2-1 galip geldiği maç için Silivrililer aileleri ile birlikte stadı doldurarak takımlarını desteklediler.