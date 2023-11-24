Depolama merkezi konusu masaya yatırıldı
Bilecik'te üretimi yapılan hububat, ayçiçeği ürünleri için depolama merkezi oluşturulması konusu görüşüldü.
Bilecik’te üretimi yapılan hububat, ayçiçeği ürünleri için depolama merkezi oluşturulması konusu görüşüldü.
Bilecik Valisi Şefik Aygöl’ün başkanlık yaptığı, Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ve Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş’ın katıldığı toplantı Bilecik Valiliği toplantı salonunda gerçekleşti. Yerli üretime sahip olan hububat, ayçiçeği ürünleri için depolama merkezinin oluşturulmasına dair konular istişare edildi.