Deponun ardındaki tehlike: 2 ton kaçak et ve süt ürünü ele geçirildi

Adapazarı’nda bir depoya düzenlenen baskında, menşei belli olmayan ve hijyen şartlarına uymayan yaklaşık bin 960 kilogram et ve süt ürünü ele geçirildi. Ürünler imha edilirken, işletmenin faaliyeti durduruldu. Olayla ilgili yasal işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Adapazarı’ndaki bir depoda denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde faturası bulunmayan, menşei belirsiz ve teknik, hijyenik şartlara uymayan toplam bin 960 kilogram işlenmemiş ürün tespit edildi. İşkembe, kemik suyu, hayvansal yağ, böbrek, çiğ kırmızı et, kuzu kelle, tereyağı ve kıyma gibi çeşitli et ve süt ürünlerine el koyuldu. Gıda güvenliğini tehdit eden ürünler ekiplerce imha edilirken kırmızı çiğ etten alınan numuneler laboratuvara gönderildi. İşletmenin faaliyetleri durdurulurken, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde yasal işlem başlatıldı. olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.