Deprem, ailesini hayattan kopardı: Eşi, 4 yaşındaki kızı, kız kardeşi ve kuzeni toprağa verildi

Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde Abdullah Aktaş ve kızı Mukaddes enkazdan sağ kurtarıldı. Enkaz altında cansız bedenleri çıkartılan Aktaş’ın eşi, 4 yaşındaki kızı, kız kardeşi ve kuzeni; Kırıkkale’nin Karakeçili ilçesinde toprağa verildi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremde enkaz altında hayatını kaybeden vatandaşlar toprağa veriliyor. Onikişubat ilçesinde yıkılan binanın enkazında kalan Abdullah Aktaş (35) ve kızı Mukaddes (10), arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla sağ kurtarıldı. Aktaş’ın eşi Ayşe Betül (30), kızı Zümra (4), kız kardeşi Özlem Aktaş (22) ve kuzeni İkra Süme’nin (22) ise enkaz altından cansız bedenleri çıkartıldı. İki kuzen Özlem Aktaş ve İkra Süme’nin ailesinin yanına misafirlik için gittiği öğrenildi.

Cenazeler, Kırıkkale’nin Karakeçili ilçesindeki Merkez Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına Kaymakam Ali Can Uludağ, Karakeçili Belediye Başkanı Veysel Aydemir ve çok sayıda vatandaş katıldı.