Deprem, araçları da hurdaya çevirdi

Adıyaman’da meydana gelen yıkıcı depremde enkaz altında kalan onlarca araç, hurda yığınına döndü.

Adıyaman il merkezinde ve ilçelerinde depremde yıkılan binaların enkazı altında kalan onlarca araba demir yığınına döndü. Enkaz altında kalan araçların çoğu kullanılamaz hale gelirken bazı araçlarda ise ağır hasar oluştu. Yapılar kadar hasar gören birçok araç hurdaya döndü.