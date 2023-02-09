Deprem ateşi Mustafakemalpaşa'ya düştü

Kahramanmaraş merkezli iki ayrı depremin vurduğu Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki facianın ateşi Mustafakemalpaşa’ya düştü. 2 yıldır bölgede Uzman Çavuş olarak görev yapan Sırrı Aykut, eşi Hacer Aykut ve iki çocuğu hayatını kaybetti.

Enkazda arama kurtarma çalışması yürüten ekipler, depremin 4’üncü günü saat 05.00 sıralarında İslahiye’nin Atatürk Mahallesi Şehit Süleyman Şen Caddesi Gür Apartmanı’nın enkazında yaptığı çalışmada, 4 kişilik Aykut ailesinin cansız bedenine ulaştı. Yaklaşık 73 saat sonra enkaz altından çıkarılanların Uzman Çavuş Sırrı Aykut, eşi Hacer Aykut ile çocukları Göktuğ (3) ve Alparslan (1) olduğu belirlendi.

Deprem haberiyle, kızı, damadı ve torunlarından haber almak için Mustafakemalpaşa’dan Gaziantep’e giden İsmail Kara ve ailesinin, enkaz başındaki umutlu bekleyişi yasa döndü. Hacer Aykut ve ailesinin ölüm haberi, Mustafakemalpaşa’yı yasa boğdu.