Deprem bölgelerinde yağmacılara geçit yok: 14 gözaltı

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin ardından, afet bölgeleri Hatay ve Adıyaman’da yağmacılara geçit verilmedi. İki ilde yağma suçundan 14 şahıs gözaltına alındı.

Hatay’da 4 farklı mahallede gerçekleştirilen hırsızlık ve yağma olaylarında 7 şahıs yakalandı, 5 kişi gözaltına alındı. 4 farklı mahallede yapılan çalışmalar çerçevesinde, 1 uzun namlulu tüfek, 1 pompalı tüfek, 2 şarjör, 3 kutu fişek, 12 telefon, 1 bilgisayar kasası, 29 bin 200 Türk Lirası nakit para ele geçirildi.

Hatay’ın İskenderun ve Reyhanlı ilçelerinde ise yağma suçundan toplam 9 kişi yakalanarak 2’si gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda 1 motosiklet, 8 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, altın kolye, 10 sikke ve 4 bin 995 Türk Lirası nakit para ele geçirildi.

Adıyaman’da ise deprem sonrası yağma ve hırsızlık suçları işleyen 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler tarafından 07-11 Şubat tarihleri arasında yapılan çalışmalarda ise 7 telefon, 12 kol saati, 3 yüzük, 3 kolye, 1 tablet, 1 parfüm, 2 kulaklık ve poşet içerisinde bir miktar para ele geçirildi.

Öte yandan, deprem bölgelerinde Özel Harekat polislerinin devriyesi sırasında vatandaşların polislere teşekkür ettiği anlar ise kameralara yansıdı.