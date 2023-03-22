Deprem bölgesi için mobilya üretiyorlar

Kocaeli’de İzmit Belediyesi’ne bağlı ekipler, deprem bölgesinde kurulan Çadır Yaşam Alanları için masa ve sandalye imalatı yapıyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından tüm gücüyle destek çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi, atölyelerinde üretime devam ediyor. Tuvalet ve duş kabini gibi bölgedeki ihtiyaçlara katkı sunan atölyelerde ayrıca masa ve sandalye imalatları da devam ediyor. İmalatı tamamlanan mobilya ve duş kabinlerinin kısa süre içerisinde deprem bölgesine doğru yola çıkacağı öğrenildi.