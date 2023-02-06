Deprem bölgesi için Silivri'de yardım kampanyası başlatıldı

Kaymakamlık sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, birçok il ve ilçede yıkım meydana getiren sarsıntıdan etkilenenlere yardım amacıyla başlatılan kampanya hakkında şu detaylara yer verildi; Kıymetli Hemşehrilerimiz; “Vatandaşlarımız ve STK'lar aracılığı ile yapılacak olan ayni yardımlar ilçemizde "Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu Spor Salonu", Nakdi yardımlar Kızılay Silivri Şube IBAN: TR67 0001 0003 1900 0018 6870 44 Hesap Numarasına yapılacaktır.”