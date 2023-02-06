Deprem bölgesi için tek yürek oldular: Bebek arabasıyla bile yardım taşıdılar

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen deprem sonrasında Tekirdağ’daki vatandaşlar deprem bölgelerine yardım göndermek için tek yürek oldu. Bazı vatandaşlar, bebek arabasıyla bile tıra yardım taşıdı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen deprem sonrasında, Tekirdağ’daki vatandaşlar, deprem bölgesine yardım göndermek için tek yürek oldu. Valilik meydanına getirilen tıra, şehrin her tarafından yardım yağdı. Arabalarına gıda, giysi benzeri yardımları dolduran vatandaşlar, tıra akın etti. Bir vatandaş da bebek arabasıyla tıra, defalarca yardım taşıdı. Yardım tırı dolunca, deprem bölgelerine doğru yola çıkacak.