Deprem bölgesi Sındırgı'da hayat devam ediyor

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim tarihlerinde meydana gelen büyük depremler ile 18 bini aşan artçı sarsıntıların ardından ilçe halkı, günlük yaşama dönme çabalarını sürdürüyor.

Doğal ürünler Cumhuriyet Meydanı’nda

Depremler nedeniyle uzun süre tedirginlik yaşayan vatandaşlar, hem normalleşmek hem de ekonomik faaliyetlerini devam ettirmek için Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya geliyor. İlçe sakinleri ile köylüler, ürettikleri ve dağlardan topladıkları doğal ürünleri tezgâhlarda satışa sunuyor.

"Hem psikolojik hem ekonomik destek"

Vatandaşların, bir yandan depremlerin oluşturduğu stresi atmaya çalışırken bir yandan da üretimden vazgeçmeyerek gelir elde etmeye devam ettiği belirtildi. Meydanda kurulan tezgâhlar, hem ilçedeki hareketliliği artırıyor hem de deprem sonrası toparlanma sürecine katkı sağlıyor. Sarsıntıların devam etmesi nedeniyle bazı vatandaşlar halen geceyi sokaklarda, araçlarda ve karavanlarda geçirmeye devam ediyor.