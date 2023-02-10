Deprem bölgesinde 25 bin 25 Mehmetçik görev yapıyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), deprem bölgesinde 25 bin 251 personelin görev aldığını bildirdi.

MSB tarafından yapılan açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık’ta meydana gelen depremlerin ardından bölgede 17 bin 636 Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli, 3 bin 971 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli, 3 bin 644 Hava Kuvvetleri personeli olmak üzere bölgede toplam 16 bin 785 personelin görev aldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarında 1 adet seyyar sahra hastanesi, 36 adet seyyar mutfağın kurulduğu belirtilerek, 500 bin 200 adet ekmek, 557 bin 600 adet kumanya ve 40 bin kişiye yemek dağıtıldığı kaydedildi.